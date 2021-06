Nyheter

- Sagauka går som planlagt, men folk må regne med påmeldinger eller at en må kjøpe billett på forhånd, sier kulturrådgiver Anne Sørtømme i Melhus kommune.

De sterke anbefalingene fra kriseledelsen for å forebygge smitteutbrudd i Melhus, legger også en demper på kulturaktiviteten. Imidlertid går Sagauka i Melhus sin gang, og det blir både vandringer, konsert, åpne museer, filmvisninger, utstillinger og familiearrangement i helga. En kan for eksempel være med på strandhugg på Øysand, besøke museer på Gåsbakken, være med på pilegrimsvandring eller delta på kurs i metallsøking. Sørtømme opplyser at det er antallsgrensning på 50 deltakere, og det gjelder også utendørs.

Her kan du se en kommunal film om hva fjerdeklassingene tenker om vikingene

Støren kino har også filmvisninger, og det skjer fredag og søndag.

Værmessig ligger det an til ei ny godværshelg, så da skulle det være gode muligheter til utendørsaktiviteter.

