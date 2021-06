Kommuneoverlegen: - Begrens sosial omgang

Nyheter

- I Midtre Gauldal har vi de siste ukene hatt kontroll på smittesituasjonen, bra kapasitet på smittesporing og testing, og vaksineringen har gått sin gang. Vi har fulgt nasjonal gjenåpningsplan til trinn 2. FHI registrerte 30. mai to nye positive tester. Dette er personer som er folkeregistrert i kommunen, men som bor en annen plass. Vi har derfor ingen oppfølging her, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider mandag 31. mai.

Videre kan man lese at man samtidig nå ser en krevende smittesituasjon i Trondheimsregionen. De siste ukene har det vært en del smitte blant annet i Melhus, Orkland, Malvik og Stjørdal. Dette er krevende utbrudd, men kommunene har rimelig raskt fått kontroll på smitteveiene og nærkontakter.

- I Trondheim har det imidlertid utviklet til å bli en svært krevende og slik de selv beskriver det en kritisk situasjon, med betydelig villsmitte og store utfordringer på smittesporing, testing med videre. Antall nærkontakt er altfor høyt, og virusvariantene sprer seg meget raskt. Trondheim har i dag innført kraftige smitteverntiltak som skal få ned kontakten mellom mennesker, melder Midtre Gauldal kommune 31. mai.

- Store konsekvenser

På nettsidene kan man videre lese at situasjonen i Trondheim kan raskt få store konsekvenser også for Midtre Gauldal. Kommune ønsker derfor å gi følgende tydelige anbefalinger til innbyggerne:

- Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense sin sosiale omgang og antall nærkontakter, ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

- Alle oppfordres til å ha en oversikt over sine nærkontakter, slik at smittesporing kan være rask og effektiv.

- Husk grunnleggende smittevernsregler og minst én meters avstand til andre enn dem du bor med, både innendørs og utendørs.

- I samråd med kommunene i regionen frarådes unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen.

- Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendig. Reiser til arbeid anses som nødvendig.

- Dersom vi reiser til annen kommunen, så gjelder reglene i den kommunen du kommer. Det er de strengeste reglene som gjelder.

- Unngå unødvendig trafikk over kommunegrensene Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles.

Barn og ungdom

Videre kan man lese at det er nå begrenset åpning for kamper i barne- og ungdomsidretten. I fotball er lag fra Midtre Gauldal plassert i grupper med nabokommuner med lite smitte. Dette er et kompromiss hvor man forsøker å skjerme barn og unge og deres aktiviteter, så får heller de som er voksne ta en større del av tiltaksbyrden.

- Det er også viktig å understreke at situasjonen i Trondheim nå nærmer seg kritisk, og selv om det faglig sett ikke er grunnlag for direkte å fraråde reiser til utvalgte kommuner må alle nå være klare over alvoret i situasjonen, sier kommunelege Bjørn Lyngen på kommunens nettsider.