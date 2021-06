Hovedbudskapet: Begrens sosiale kontakter

Nyheter

- Hovedbudskapet er at folk begrenser mobiliteten og antall sosiale kontakter. Hensikten er å få ned smittetrykket, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

Kriseledelsen hadde tirsdag morgen møte for å vurdere hva Melhus gjør nå som Trondheim kommune i praksis stenger ned for å få slått ned smitteutbruddet. En lokal koronaforskift må vedtas av formannskapet, og blir ikke innført nå.

Sterke anbefalinger

I stedet kommer kriseledelsen med sterke anbefalinger. Disse går altså ut på at folk bør treffe så få som mulig, og ikke krysse kommunegrensene unødig.

- Vi ønsker også at antallet på arrangementer begrenses. Sagauka kan arrangeres, men med begrenset antall. Vi skjermer barn og unge, og disse kan få drive med sin aktivitet som før. Skoler og barnehager skal fortsatt ha gult nivå, sier Lereggen.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) er også tydelig overfor innbyggerne:

- Melhus kommune går ut med anbefalinger til innbyggerne, og skjermer barn og unge. Det viktigste er å hindre smitte inn, og unngå reiser over kommunegrenser, opplyser Jagtøyen.

Den indiske mutasjonen er ikke påvist i Melhus, men rådmannen minner om at Folkehelseinstituttet antar at den kan bli dominerende i Norge etter hvert. Ifølge Folkehelseinstituttet virker koronavaksinen mot den indiske mutasjonen, men Folkehelseinstituttet tror at vaksinen ikke har like god effekt mot denne mutasjonen som mot andre mutasjoner.

Melhus er blant de kommunene som blir rammet av den geografiske skjevfordelinga av vaksiner, og begynner fra neste uke å få færre vaksiner fordi kommuner på Østlandet skal få mer. I forrige uke gikk nesten alle vaksinene til å gi folk den andre vaksinedosen.

