Koronatiltak: Melhus kan få strenge anbefalinger

Nyheter

De mange smittetilfellene av covid-19 fører til at Trondheim kommune kan få en streng lokal koronaforskrift. Mandag klokka 16 skal formannskapet i Trondheim avgjøre om de vil følge opp kommunedirektørens forslag om blant annet skjenkestopp, påbud om munnbind, påbud om hjemmekontor, forbud mot arrangementer og nedstenging av virksomheter og høyere utdanning. Idrett- og fritidsarrangementer foreslås også stanset.

Varaordfører Stine Estenstad (H) i Melhus sier at kommuner i Trondheimsregionen vil komme sammen etter at det er klart hva Trondheim formannskap gjør med den lokale koronaforskriften.

Sterke anbefalinger

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) skriver i en tekstmelding til Trønderbladet at Melhus trolig ikke kommer til å innføre en egen koronaforskrift nå, men at det vil komme med sterke anbefalinger. Dette skal ifølge rådmann Katrine Lereggen avgjøres tirsdag morgen.

- Vi har hatt gode erfaringer med sterke anbefalinger til innbyggerne, og vi ser at folk har fulgt opp og skjønt dette. Nå er det viktig at smitteutbruddet i Trondheim blir slått ned, og ikke får bite seg fast, sier Lereggen.

Lereggen opplyser at signaler fra Skaun og Orkland er at det er mest aktuelt med sterke anbefalinger framfor en lokal koronaforskrift. I stedet vil rådmannen anbefale at det kommer veldig sterke anbefalinger til innbyggerne om å dempe aktiviteten og ha så få sosiale kontakter som mulig. Anbefalinga om å bruke munnbind der det ikke kan være god nok avstand, er også noe rådmannen er opptatt av og hun viser til at mange ser ut til å bruke munnbind på butikker i Melhus.

- Vi har ikke hatt smitteutbrudd i Melhus i det siste, men har sett hvor fort det kan bli et utbrudd, sier Lereggen.

Melhus med på møte

Kommuneadministrasjonen i Trondheim, kommuneoverleger og ordfører i Trondheim hadde søndag et møte med FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Trøndelag og kommuneledelse/kommuneoverleger i Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland for å drøfte situasjonen.

Melhus har ikke lokal koronaforskrift fordi det ikke er påvist smittetilfeller i det siste. Da det var smitteutbrudd i Melhus med 18 tilfeller, kom kommunen med sterke anbefalinger om å avlyse arrangementer. Kommunen ga melding til arrangører at de måtte avlyse det de hadde planlagt å arrangere.

Kommunene i Trondheimsregionen har vedtatt å anbefale innbyggerne om ikke å krysse kommunegrensene unødig.