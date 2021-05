Nyheter

Kattugleungene har forlatt reiret. Denne ungen satt i et tre like i nærheten. En av foreldrene var også i nærheten. Den likte ikke at jeg var der. Den lettet fra greina og kom flyvende rett imot meg. Heldigvis bøyde den av før den traff meg i ansiktet. (Jeg hadde hjelm med visir på hodet i tilfelle angrep).