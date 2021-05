To nye smittetilfeller for Midtre Gauldal

Nyheter

Lørdag skal det ha blitt meldt inn to tilfeller av koronaviruset covid-19 for Midtre Gauldal. Ifølge den offisielle statistikken har kommunen totalt fått påvist 71 smittetilfeller.

Tidligere i vår hadde kommunen et stort smitteutbrudd, og politikerne satte inn en lokal koronaforskrift for å få slått ned utbruddet. Ifølge kommunen startet dette utbruddet ved at innbyggere i Midtre Gauldal var i Steinkjer der det var et smitteutbrudd, og så tok med seg koronasmitte tilbake til hjemkommunen.

Ifølge kommunen skjedde spredninga i Midtre Gauldal gjennom at voksne hadde sosial omgang, og så ble barna smittet. En mann i slutten av 70-årene døde med koronasmitte.

Trønderbladet har kontaktet ordfører Sivert Moen som sier at han foreløpig ikke vet noe om de nye smittetilfellene. Kommuneoverlege Bjørn Lyngen opplyser at han ikke har fått melding om de nye smittetilfellene, og at de to tilfellene kan gjelde personer som er folkeregistrert i Midtre Gauldal og bosatt et annet sted.

Saken oppdateres!

- Unngå unødvendig trafikk over kommunegrensene Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles.