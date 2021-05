Plan for Løvset? Svaret er både ja og nei

Nyheter

Innlegg skrevet av Einar Gimse-Syrstad, formannskapsmedlem Arbeiderpartiet og leder av Melhus Arbeiderlag

I sin kronikk «Problemet Løvset» etterspør Margrethe Stendahl hva politikerne i Melhus tenker om utvikling av Løvset. Som formannskapsmedlem og lokallagsleder for Melhus Arbeiderlag ønsker jeg å si noe om dette.

Utvikling av kommunen gjennom kommunens samfunnsplan og arealplan, er kanskje noe av det viktigste arbeidet en kommunepolitiker kan gjøre. Her legger man retningen for samfunnsutviklingen i kommunen for flere tiår og bestemmer hvor en skal ha boligutvikling, nærings- og handelsaktivitet, hvor en skal sette av områder for skole, barnehage, sykehjem osv, samt hvilke områder som skal være forbeholdt landbruk, natur og friluftsområder. Men hvor og når en får utbygging av bolig, næring osv. er som oftest avhengig av interessene fra utbyggere.

For Løvset sin del er mange av boligområdene planlagt gjennom flere kommunedelplaner, over flere kommunestyreperioder. Den siste kommuneplanen ble vedtatt i 2014 og siden den gang har flere søknader om å få etablere ytterligere noen boligområder utenfor vedtatt kommuneplanen blitt behandlet. Noen er det gitt dispensasjon for andre ikke.

De planene som ligger begynner å bli noen år og mye har skjedd siden da. I retrospekt så burde Løvset antagelig hatt en egen områdeplan, slik det blir laget for Brekkåsen nå. Heldigvis skal vi allerede fra høsten av i gang med en ny kommuneplan. Her har vi alle en gylden mulighet til å kunne være med på å forme og påvirke utviklingen i kommunen vår. Da starter kommunen opp arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel og ny arealdel. Her har alle en mulighet for å komme med innspill om hvordan Melhussamfunnet skal utvikle seg i de neste tiårene og vi politikere får på nytt sett på en helhetlig plan for utvikling av kommunen. For det er i den kommende kommuneplanen at en må sette av areal til eventuell ny skole, barnehage, aktivitetshus, butikk og de andre tingene som Margrethe Stendahl etterspør.

Og vi i Melhus Arbeiderlag vil gjerne diskutere utviklingene av Løvset og behovene der med Margrethe Stendahl og alle andre på Løvset og Høyeggen. For det er utfordringer.

Det er viktig for oss å påvirke fylkeskommunen for å få de til å bygge ut ny fylkesvei til Løvset. Her har kommunestyret, etter forslag fra oss i Arbeiderpartiet, fått finansiert en utredning av ny fylkesvei gjennom miljøpakken. Det er et viktig første skritt for å få en ny vei. For det er ikke tvil om at det er behov for en ny fylkesvei opp til Løvset, ikke minst for å løse de trafikale utfordringene ved Høyeggen skole. Og gjennom brukerutvalget for AtB er det også fremmet ønske om å få etablert en fast pendellinje for buss mellom Hesttrøa, Melhus sentrum og Brekkåsen. Det vil være et viktig tiltak for å binde boligområdene øst og vest for Melhus sentrum tettere sammen.

Når det gjelder større løft som ny skole og barnehage, så har vi i Arbeiderpartiet etterspurt dette gjennom en ny skoleutredning for Høyeggen/Løvset. Vi ser at skolen er svært trangbodd og at det fort tar 10 år fra en utredning er kommer til vedtak om skoleutbygging fattes. Derfor bør det starte opp nå, men det forslaget har ikke fått støtte fra posisjonen i kommunestyret. Vi vil fortsette å foreslå det i kommende budsjettbehandlinger og kommuneplanen.

Så på spørsmålet om det er en plan for Løvset, så er svaret både ja og nei. Vi i Arbeiderpartiet deltar gjerne i diskusjonen om fremtiden for Løvset, for det trengs en plan.