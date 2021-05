Drakk heimbrent og krasjet med bilen

Nyheter

Trøndelag tingrett har dømt en mann i 20-årene til fengsel i 21 dager, en bot på 10.000 kroner og tap av førerrett i to år for promillekjøring. Dersom han skal ha tlbake førerretten, må han ta førerkortet helt på nytt. Mannen var lastebilsjåfør før kjøreturen som han nå er dømt for, og han opplyste i retten at han har vært uten arbeid etter at han ble fratatt førerkortet.