Det hamres og bankes langs veien

Både bilister og naboer til veien merker godt at det bankes og harmes mye langs denne veien for tiden. Veiarbeid skaper ofte bråk, både forkant og underveis. Etterpå blir det som regel ro, men veistøyen kan være sjenerende om det ikke er gode nok støytiltak. Veistrekninga på tettstedet er en del av en vei som går gjennom deler av Norge. Rundt veien er det også en del bygging, og blant annet i form av et anlegg for hensetting av biler.