Nå blir det merkbart at Gauldalen mister vaksinedoser

Nyheter

Regjeringa og Folkehelseinstituttet gir ekstra vaksinedoser til 24 kommuner i Sør-Norge, og det får konsekvenser for blant annet Melhus. Over 300 kommuner må gi fra seg vaksinedoser for at østlandskommunene skal få 45 prosent flere vaksinedoser. Det har allerede vært innført en geografisk skjevfordeling, og Trøndelag har kommet på bunn i vaksineringa mot covid-19 til tross for at Trøndelag opplever flere smitteutbrudd.