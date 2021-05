Aktivitetsparken skal bygges på Hallsletta

Nyheter

Den nye aktivitetsparken i nedre Melhus skal plasseres på Hallsletta/Monstuflata. Det har et enstemmig kommunestyre vedtatt. Aktivitetsparken skal blant annet ha anlegg for rullebrettkjørere. Dermed er det vedtatt at aktivitetsparken skal bygges slik at den kommer like i nærheten av Melhus videregående skole og de tre idrettshallene i området.