Søker nye ildsjeler til viktig arbeid

Nyheter

Tor Arne Granmo har i mange år vært et ansikt utad i den lokale demensforeninga, som omfatter både Melhus og Midtre Gauldal. Nå ønsker han å gi seg, til fordel for andre oppgaver og hobbyer, ikke minst fotografering og skriving. Han har vært aktiv i foreninga i over ti år, og var leder fram til 2019, da Eldbjørg Tangvik og Brit Bolland delte vervet mellom seg. Granmo har også vært leder i fylkesstyret.