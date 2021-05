Forsøkte ikke å stoppe vaksinekutt for Melhus

Nyheter

Melhus er en av kommunene som vil miste vaksiner i juni som følge av at Oslo og 23 andre smitterammede kommuner får flere vaksiner. Samtidig står Melhus midt oppe i et smitteutbrudd. Neste uke vil ingen innbyggere få sin første koronavaksine ifølge Folkehelseinstituttets oversikt for fordeling av vaksiner. Derimot prioriteres dem som skal ha vaksinedose nummer to.