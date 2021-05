Ortodoks menighet ble smitterammet etter gudstjeneste i Melhus kirke

Nyheter

En eritreisk ortodoks gruppe leide Melhus kirke 8. mai, og etter gudstjenesten har det oppstått mange smittetilfeller. Trønderbladet har tidligere skrevet om at det var i Melhus kirke at den religiøse samlinga ble holdt. Da Trønderbladet spurte kirkeverge Kurt Rylandsholm på onsdag om det var det eritreisk ortodokse miljøet som hadde leid kirka, sa kirkevergen at han ikke kunne kommentere dette.