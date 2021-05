Midtre Gauldal søker om nye bredbåndsmidler

Nyheter

15. mai var fristen for å sende en søknad til Trøndelag fylkeskommune om nye bredbåndsmidler. IKT-sjef Göran Johansson i Midtre Gauldal kommune opplyser at i tillegg til de søknader fra i fjor som ikke fikk midler, har kommunen nå søkt om midler for bredbåndsutbygging i Kotsøy med omegn.