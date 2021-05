Koronautbrudd: Fire nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Onsdag formiddag fikk Melhus kommune melding om fire nye koronatilfeller. Dermed er Melhus oppe i 13 registrerte tilfeller siden søndag. Ifølge Melhus kommune har alle fire kjent smittekilde.

Det kristne arrangementet i Melhus kirke 8. mai skal ha vært en stor årsak til smitteutbruddet som har rammet mange kommuner. Melhus kirkelige fellesråd leide ut kirka til en utenlandsk aktør, og har sendt inn navneliste til Melhus kommune slik at det kan drives smittesporing. I flere dager har smittesporingsteamet i Melhus jobbet hardt for å kartlegge smittede og nærkontakter. Kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen sier til Trønderbladet at to av dagens meldte tilfeller har en annen smittekilde enn det kristne arrangementet.

Milde symptomer

Ifølge kommuneoverlegen er det rundt 225 personer som er i karantene eller isolasjon.

- Alle har milde symptomer. Det er eksempel på at folk har vært uten symptomer og så testet positivt, og har siden fått symptomer. Det er mistanke om at noe av smitten skylden den britiske varianten. Både barn og voksne er blant de smittede, og det er flest voksne. Situasjonen rundt Melhus, vil påvirke oss. Heldigvis ser det ut til at tiltakene som er satt inn, virker å ha god effekt, sier Johansen.

Tirsdag ble 251 testet i Melhus, og mandag testet 322 seg. Ifølge kommunen er det stor pågang på testing i dag.

Smitteutbruddet: Strever med å finne ut hvem som deltok på arrangement i Melhus kirke Smittesporere har jobbet intenst i to dager med å kartlegge deltakere som var i Melhus, og kjenner til at det kom tilreisende fra Tynset, Orkdal og Trondheim.

Melhus kommune har kommet med en sterk anbefaling om at folk skal være forsiktige nå, og være oppmerksomme på symptomer på koronasmitte. I tillegg har kommunen kommet med sterk anbefaling om at vi skal møte så få som mulig, og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Gimse skole og Brekkåsen skole er satt på rødt nivå. Kommuneoverlegens råd er at folk følger nasjonale og lokale retningslinjer.

Koronautbruddet: - Vi er spent på om det kommer flere smittetilfeller Melhus kommune har fått tak i tolk for informere i det utenlandske miljøet om smittesporing.