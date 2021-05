Steinar Reinkind blir ny enhetsleder i Midtre Gauldal

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at John Ivar Reitan sa opp jobben som enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk (EKT) i Midtre Gauldal, for å starte i jobben som fagansvarlig for vann i Malvik kommune. Nå har Midtre Gauldal funnet erstatteren etter andregangs utlysning, og Steinar Reinkind starter i jobben i månedsskiftet august/september.