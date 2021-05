Ingen nye koronaregler, men sterke anbefalinger i Melhus

Nyheter

Kriseledelsen i Melhus kommune var samlet tirsdag formiddag for å avgjøre hva som skal skje videre etter det har dukket opp fire smittetilfeller i Melhus på kort tid. I tillegg skal andre kommuner også ha fått smittetilfeller som følge av et arrangement i Melhus kirke 8. mai.

Møt så få som mulig

I stedet for å innføre lokal koronaforskrift, har kriseledelsen bestemt seg for å komme med sterke anbefalinger ifølge ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

- Vi anbefaler på det sterkeste at arrangementer som innen idrett og kultur, avlyses ut uka. Dette gjelder også arrangementer for barn og unge. Det generelle rådet er at folk er ekstra forsiktige når det gjelder å møte andre. Folk rådes til ikke å samles sosialt, og anbefales å ta hjemmekontor om det er mulig. Videre anbefales folk å bruke munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, sier Jagtøyen.

Smitteutbruddet: Strever med å finne ut hvem som deltok på arrangement i Melhus kirke Smittesporere har jobbet intenst i to dager med å kartlegge deltakere som var i Melhus, og kjenner til at det kom tilreisende fra Tynset, Orkdal og Trondheim.

Foreløpig vet ikke kommunen om det dreier seg om en smittekilde eller flere, og ordføreren sier at utfallet av de 322 testene på 17. mai kan bikke begge veier. Gimse skole og Brekkåsen skole er satt på rødt nivå fordi det er smittetilfeller på disse to skolene.

- Vi vet ikke om vi har villsmitte eller ikke, sier Jagtøyen.

Melhus idrettslag har merket seg anbefalingene fra Melhus kommune, og varsler at de avlyser all organisert aktivitet og idrett til og med andre pinsedag.

Tirsdag ettermiddag skal ordførerne i trondheimsregionen møtes for å drøfte eventuelle felles tiltak. Tidligere er folk blitt anbefalt om ikke å krysse kommunegrensene unødig.

Ordføreren opplyser at det onsdag blir avgjort om kommunestyremøtet skal holdes i fysisk form i kinosalen som planlagt eller om det blir digitalt møte igjen. Den opprinnelige planen er at næringsprisen skal deles ut på dette kommunestyremøtet, og det skulle egentlig ha skjedd på det forrige møte som i all hast ble digitalt på grunn av smitteutbruddet i Midtre Gauldal.

Ingunn Nervik Isaksen og Pernille Wahlberg har varslet at de ønsker å fremme en interpellasjon om at idrettshaller også åpnes for voksne slik at også denne gruppa kan drive innendørsidrett.

- Det er ikke smittefarlig å spille fotball 16 ordførere og varaordføreren samt fylkesordføreren har bedt helseministeren og statsministeren om å oppheve forbudet mot innendørstrening for voksne.

