Samlet seg i Melhus sentrum for å feire nasjonaldagen

Vanligvis er tusener samlet i Melhus sentrum for å feire nasjonaldagen, og slik var det ikke i år. Melhus skolekorps måtte avlyse all spilling og marsjering, men helt stille ble det ikke. Melhus janitasjkorps spilte i Kroaparken der det var blomsternedleggelse ved bautaen for de falne, og utenfor Buen omsorgssenter der ganske mange møtte opp for å høre korpsmusikk og delta i nasjonens samstemte "Ja vi elsker dette landet".