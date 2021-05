Flest kvinner i nesten alle enheter i Midtre Gauldal kommune

Nyheter

Dette viser tallene for 2020: I Midtre Gauldal kommune er det ansatt 482 kvinner. I ledende stillinger er det ansatt 8 kvinner og 7 menn. Altså er 53 prosent av ansatte i ledende stillinger i Midtre Gauldal kommune kvinner. Dette kan man lese i møteinnkallingen til kommunestyremøtet 20. mai, hvor kan også kan lese at likestilling mellom kjønnene er et mål innenfor yrkesgruppene som kommunen sysselsetter, samt at likestilling skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsettinger. Ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene.