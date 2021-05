Enda flere er koronasmittet - 322 er blitt testet

Nyheter

Mandag kveld melder Melhus kommune at enda en person er registrert koronasmittet. Søndag fikk kommunen melding om tre smittetilfeller, og disse førte til at elever ved Gimse skole og Brekkåsen skole ble satt i karantene sammen med søsken og foresatte. De mange i karantene fikk konsekvenser for 17.mai-feiringa i nedre Melhus, og Melhus skolekorps måtte avlyse spillinga på nasjonaldagen. Melhus speidergruppe måtte møte opp med langt færre enn planlagt til blomsternedleggelsen ved bautaen for de falne.

Stenger skoler

Melhus kommune har innført rødt nivå for Gimse skole og Brekkåsen skole, og disse to skolene er stengt på tirsdag. SFO på disse to skolene er også stengt på tirsdag.

- Smittesporing i dag har ført til at 33 nye personer er satt i karantene og 42 i ventekarantene (oppdatert kl. 20). I tillegg er 1. og 5. trinn på Gimse barneskole og 6. trinn på Brekkåsen skole i ventekarantene. SFO på Gimse er også i ventekarantene, slik vi meldte i går, opplyser Melhus kommune.

322 er blitt testet på en dag

Teststasjonen ble holdt åpen også på 17. mai, og kommunen melder at 322 personer er blitt testet.

- Det kan være en link mellom de forskjellige smittetilfellene i Melhus de siste to dagene, men det er fortsatt usikkert. Vi opplever også et økt smittetrykk mot oss fra flere kommuner. Nå trenger vi derfor enda et krafttak. Hold avstand og omgås få andre. Vi er forberedt på at det kan komme flere smittetilfeller i Melhus i dagene som kommer, opplyser kommunen.