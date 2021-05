Tre nye smittede i Melhus

Nyheter

- Dette har sammenheng med smitteutbruddene som pågår i Orkland-, Tynset- og Trondheim kommune.

Smittesporingen peker mot et arrangement som ble gjennomført i Melhus 8. mai. Vi vet ennå ikke om dette arrangementet er kilden til utbruddene som pågår, men vi vet det er en link, skriver kommunen på sine hjemmesider.

- Sporingen pågår ennå, og vi jobber fortsatt med å få full oversikt. Flere vil kunne bli satt i karantene og ventekarantene, skriver Melhus kommune.

- Det er ikke smittefarlig å spille fotball 16 ordførere og varaordføreren samt fylkesordføreren har bedt helseministeren og statsministeren om å oppheve forbudet mot innendørstrening for voksne.

Tre positive i Melhus

Melhus kommune tok 13 tester søndag 16. mai. Først hurtigtester, deretter ordinære tester. Tre av hurtigtestene var positive:

En voksen person

En skoleelev ved Brekkåsen skole

En skoleelev ved Gimse skole

Kommunen venter å få svar på de ordinære testene i løpet av morgendagen.

Det betyr følgende for de berørte skolene:

Brekkåsen skole:

1., 2. og 3. trinn er i karantene. Det utgjør rundt 100 personer

4. trinn er i ventekarantene

Familiene til elevene og lærerne som er i karantene, er i ventekarantene

Gimse barneskole:

2., 4. og 7. trinn er i karantene. Det utgjør rundt 130 personer

SFO er i ventekarantene

Familiene til elevene og lærerne som er i karantene, er i ventekarantene

Foreldre og foresatte er varslet av sine skoler gjennom Vigilo.

Les mer om de ulike karantenetypene og hva de betyr.

Ekstra testing

Mandag 17. mai åpner Melhus kommune opp teststasjonen klokka 13.00, og oppfordrer alle som er satt i karantene om å teste seg. Time til test bestilles på melhus.kommune.no/korona.

- Generelt anbefaler vi alle med symptomer om å bestille en test, skriver Melhus kommune.

Det blir også satt opp ekstra testtimer tirsdag 18. mai. Kapasiteten er god, det er lav terskel for testing.

17. maifeiringen

Nasjonaldagen blir uansett en rolig affære også i år, men det at vi nå får et smitteutbrudd i Melhus gjør at Melhus kommune understreker de generelle anbefalingene og rådene enda sterkere: