Gir deg mulighet til boligkjøp uten egenkapital

Nyheter

I prosjektet Sentrumsgården ble 17 av 29 leiligheter solgt nesten umiddelbart etter at prosjektet ble lagt ut for salg og forkjøpsretten gikk ut. Nå tilbyr Boligbyggelaget Tobb en løsning for de som ikke har egenkapital til å kjøpe seg egen bolig til å komme inn på markedet.