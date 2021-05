Redder linje på Melhus videregående skole

Nyheter

Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune har reddet linja Vg2 salg og reiseliv ved Melhus videregående skole slik at den ikke blir lagt ned slik fylkesrådmannen har foreslått. Det forteller utvalgsleder Kari Anita Furunes (Sp). Onsdag hadde hovedutvalget møte, og Furunes opplyser at utvalget vil beholde denne linja selv om det er nedgang i antall søkere.