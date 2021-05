Mistet hjul under kjøring på E6

Nyheter

Mandag klokka 11.39 fikk politiet melding om at en bil hadde mistet et dekk under kjøring. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt opplyser at dette skal ha skjedd på E6 i nærheten av Brubakktunnelen i Melhus. Framkommeligheten i det ene kjørefeltet ble redusert.