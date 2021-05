Eldre mann lagt inn på sykehus med koronasmitte

Nyheter

- Vi har i dag fått påvist et nytt smittetilfelle. Den smittede er en eldre person som bor i Rennebu. Vedkommende er innlagt ved St. Olavs Hospital etter å ha vært på legekontoret i dag. Smittesporingen er i gang og så langt er det to nærkontakter. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, og smittekilden er foreløpig ukjent, melder Rennebu kommune i ei pressemelding.