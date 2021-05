Her kan du se hvordan det ser ut inne i vaksinasjonslokalene

Nyheter

Melhus kommune benytter Melhus bedehus som vaksinasjonslokale, og har nå innredet bedehuset med båser for å kunne ta unna flere om gangen. I stedet for at folk skal sitte spredt rundt omkring mens de venter både før og etter koronavaksinen, skal de i stedet vente inne i båser.

Kommunen har fått begrenset mengde vaksiner ettersom Melhus er blant kommunene som har måttet avgi vaksiner til Oslo. Ifølge kommunens oversikt er alle over 65 år nå vaksinert samt over 800 helsepersonell/lærere/barnevernsarbeidere/sosialarbeidere/brannfolk. Nå er det gruppa 55-64 år med underliggende sykdommer som vaksineres. Ettersom mange nå skal få sin andre dose, vil mange av vaksinedosene ii mai følge kommunalsjef Trude Wikdahl, gå med til dette.

