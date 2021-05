Kjemper for linje ved Melhus videregående skole

Nyheter

- I hovedutvalgsmøte for utdanning på onsdag skal saken om tilbudsstruktur ved de videregående skole opp til behandling. Fylkesrådmannen har innstilt på at Melhus videregående skole ikke skal starte opp vg2 Salg og reiseliv. Det har vært godt med engasjement rundt saken fra Melhus, Utdanningsforbundet spesielt. Melhus videregående skole er kjempeviktig for oss i Arbeiderpartiet, forteller Per Olav Skurdal Hopsø, fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Arbeiderpartiet.