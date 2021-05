Lett å få parkert her

Nyheter

Dette stedet som er i den nordlige delen av det største tettstedet i kommunen. Det er to bussholdeplasser på strekninga en ser på bildet, og det er også bygd to pendlerparkeringsplasser på stedet. Det er ikke parkeringsavgift her i motsetning til inne i sentrum. Den ene pendlerparkeringsplassen ble bygd fordi det var fullt på den andre. Koronatiden har imidlertid ført til at det er lite rift om parkeringsplassene. Den ene bussholdeplassen het tidligere Kvitland, og Melhus historielag bad om skifte av navn til Gylle fordi Kvitland er et sted på Fosen. Veien som går her, er gamle E6.