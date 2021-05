Anbefaler ikke planlegging av boliger og næring i Snurruhagen leir nå

Nyheter

Vino Eiendom AS eier Snurruhagen leir og har den siste tiden mottatt forespørsler om muligheten for utvikling av eiendommen. Eieren har derfor henvendt seg til kommunen for å få info om planarbeider, samt rammene for videre utvikling av arealene. Vino Eiendom AS ser nemlig på muligheten for å utvikle eiendommen til kombinert nærings- og boligområde. Dette kommer frem i møteinnkallingen til formannskapsmøtet 6. mai.