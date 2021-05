Melhusrektor har fått ny jobb

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune opplyser at Hanne Mari Sæther har takket ja til å bli rektor ved Heimdal videregående skole. 48-åringen er rektor ved Melhus videregående skole. Tidligere har hun ifølge fylkeskommunen, vært pedagogisk leder ved Byåsen videregående skole. Hun har også jobbet ved nasjonalt senter for realfagsrekruttering og vært rådgiver for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Av utdanning har hun både rektorskolen og mastergrad i administrasjon og ledelse. Hun er også utdannet cand.scient.