Her kan det komme en aktivitetspark med skateanlegg

Nyheter

Utvalg for helse, oppvekst og miljø og utvalg for teknikk og miljø får på henholdsvis onsdag og torsdag på orientering om planene for en aktivitetspark. Kommunestyret vedtok at det skal lages en aktivitetspark til erstatning for skateanlegget som måtte rives da bygginga av parkeringshallen og flerbrukshallen tok til.