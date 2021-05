289 søknader om sommerjobb i Melhus

Nyheter

Det kommunale tilbudet Ung i jobb har fått mange søkere. Det opplyste ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) i Melhus kommunestyre da Nina Gjevik Samdahl (Ap) spurte om kommunen kan søke om tilskudd for å få gitt flere unge sommerjobb. Samdahl har slik Trønderbladet har omtalt, pekt på at koronapandemien kan gjøre det ekstra vanskelig for ungdom å få sommerjobb, og hun viste til en tilskuddsordning Trøndelag fylkeskommune har for sommerjobb til ungdom.