Opphever den lokale koronaforskriften i Midtre Gauldal

Nyheter

Midtre Gauldal kommunestyre har torsdag kveld enstemmig å avslutte den lokale koronaforskriften fra 1. mai fordi smittesituasjonen har endret seg slik at kommunen ikke lenger trenger rødt nivå i barnehager og skoler, nedstenging av idrett og kultur, påbud om munnbind og hjemmekontor samt skjenkestopp. Fra lørdag går kommunen tilbake til nasjonalt nivå, og det innebærer blant annet gult nivå i barnehager og skoler.

Smitteutbruddet førte til at 48 er blitt smittet, og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord opplyste at åtte av de smittede var kommunalt ansatte. 60 ble satt i karantene som følge av de åtte smittede, og kommunen begynte å slite med å opprettholde nivået på kommunale tjenester. 500 ble satt i karantene og 500 i ventekarantene på det meste. Midtre Gauldal har et innbyggertall på litt over 6200.

Smitteutbruddet: Nytt smittetilfelle - familie må sitte enda lenger i karantene Midtre Gauldal har fått melding om enda et smittetilfelle av covid-19, og totalt er 48 smittet i smitteutbruddet.

Sterke anbefalinger

I stedet har kommunestyret vedtatt fem sterke anbefalinger til innbyggerne. Hovedpoenget i de sterke anbefalingene er at folk skal begrense sosial omgang ved å ha få sosiale kontakter og ikke krysse kommunegrenser unødvendig.

I anbefalingene heter det at alle oppfordres til på det sterkeste å begrense sin sosiale omgang og antall nærkontakter ut over nødvendige nærkontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Videre anbefales alle å ha oversikt over sine nærkontakter slik at smittesporing kan være rask og effektiv.

- Husk grunnleggende smittevernsregler og minst én meters avstand til andre enn dem du omgås med, både innendørs og utendørs. I samråd med kommunene i regionen frarådes unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene. Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reiser til arbeid ansees som nødvendig, heter det i anbefalingene.

Smitteutbruddet startet for drøyt to uker siden, og i to uker har kommunen hatt en streng koronaforskrift som i praksis stengte ned kommunen. Nå mener kommuneledelsen at smittesituasjonen er såpass oversiktlig at det er nok å ha nasjonalt nivå for smittevern. En videreføring av den lokale koronaforskriften ville ifølge kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord ha større kostnad enn nytte.

- Vi har kontroll, opplyste Tenfjord.

79-åring i Midtre Gauldal døde etter å ha blitt koronasmittet Under smitteutbruddet med covid-19 i Midtre Gauldal, er en eldre mann død etter å ha fått koronaviruset.