Neste helg blir det festival på tunet

Nyheter

Etter et år på folkehøgskole hadde nok elevene på Trøndertun folkehøgskole sett for seg at de skulle fått reist litt rundt, sett verden og spilt musikk for store og små. Slik ble det ikke i koronaåret, men elevene er klare for å få en skikkelig avslutning på skoleåret.