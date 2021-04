Koronasmitten: - Ganske stort utbrudd

Nyheter

Midtre Gauldal kommunestyre var torsdag kveld samlet til digitalt møte, og ett av temaene var hvorvidt den lokale koronaforskriften skulle forlenges. Et enstemmig kommunestyre valgte å la kommunen gå over til nasjonalt nivå fra lørdag av, og det betyr blant annet at det ikke lenger i praksis er nedstenging av kommunen.