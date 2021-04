Fortsatt 19 smittede i isolasjon i Midtre Gauldal

Nyheter

Mandag meldte Midtre Gauldal kommune at kommunen ikke har fått melding om nye smittetilfeller på søndag og mandag formiddag, og at det gir håp om at stadig færre må sitte i isolasjon og karantene. Pr. mandag formiddag var 19 i isolasjon, og kommunen opplyste at en del skulle kunne gå ut av isolasjon i det tirsdagen startet.