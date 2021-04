Lokket til seg næringsliv uten hell

Nyheter

På slutten av 1980-tallet planla Norske Meierier et stort foredlingsanlegg for ost i Trøndelag, og Midtre Gauldal kom på banen. Atle Hagen var avistegner i Trønderbladet på denne tida, og presenterte ordfører Fredrik Busklein som mannen bak musefella.

Fristet med ost

Kommunen gjorde ærlige forsøk på å friste musene med godsaker fra Midtre Gauldal. Men rådgiverne i Norske Meierier kom ikke nær nok til at fella klappet sammen. Og for mennene med sine dokumentmapper var det nærhet alt handlet om. Det nye anlegget ble bygd på Heggstadmoen i Trondheim i 1991.

Meieriet på Tunga skulle forsyne det nye anlegget med ost. På Heggstadmoen ble det skjæring og pakking, samt et stort lager for ost. Dette forklarer spesialrådgiver Øystein Syrstad i Tine. Anlegget ble svært viktig for Tine, som ble det nye navnet på Norske Meierier i 2002.

Tom for strøm

I 2021 var det store batterier det handlet om. Men prosjektet gikk tomt for strøm allerede på tegnebrettet, og Støren kunne se langt etter batterifabrikken også.

Til høsten løper de fete kyllingene til Orkanger. Kommunen har hatt stor gründer-ånd, hvor Norsk Kylling med tilhørende behov for transport, egg til klekking og fjøsbygninger nøt godt av de største. Nå håper kommunen å legge til rette for bedrifter på Støren Sør. Kanskje det kan bli den nye musefella?

Mindre avgift

Ett av de viktigste lokkemidlene for Midtre Gauldal er i dag gunstigere arbeidsgiveravgift, noe som gjør det rimeligere for bedrifter å ha folk ansatt. Dette slår særlig gunstig ut for mindre bedrifter og for landbruket. Fra Melhus flyttet kassefabrikken Capro rett over kommunegrensa til Engan. De er ett av flere eksempler på flytting der bedrifter nyter godt av reduksjon i den statlige avgifta.

Treforedling, materialproduksjon og bygging av hus har i flere tiår vært en av hjørnesteinene i næringslivet i Midtre Gauldal kommune. Den er en av de største skogkommunene i Trøndelag, og ved hjelp av et aktivt skogbruk ble det satset på kortreist vare lenge før dette ble et kjent begrep. Kommunen flommer over av tømmer, og i år begynte det å gå tømmertog fra Støren til papirfabrikken i Skogn. Støren stasjon får også sin renessanse når Bane Nor bygger stort verksted for de nye togsettene som kommer. Her virket musefella rett foran nesen på etablerte togverksteder i Trondheim.