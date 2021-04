Brukte 299 millioner kroner i fjor

Nyheter

2020 ble et gullår for Melhus kommune når det gjelder regnskapsoverskuddet, og rådmannen kunne notere et rekordartet overskudd på 58 millioner kroner. Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan opplyser til Melhus formannskap som tirsdag skal behandle årsregnskapet og disponering av årsresultatet, at overskuddet er stort når en sammenligner Melhus med andre kommuner med samme innbyggertall.