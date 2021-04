Et nytt barn bekreftet smittet i Midtre Gauldal lørdag

Nyheter

Midtre Gauldal kommune opplyser lørdag at et nytt barn er bekreftet smittet av korona. Dette er et barn som allerede var i nærkontaktkarantene. Det har ikke blitt definert nye nærkontakter som følge av dette tilfellet, skriver kommunen.

Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte, og forlenget fredag den lokale koronaforskriften.

