Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene

Nyheter

- I fellesskap oppfordrer vi fortsatt innbyggerne våre til å reise minst mulig mellom kommune, slik at vi sammen kan bidra til å komme ut av dette smitteutbruddet, sier ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal.

- Fredag 16. april oppfordret ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal alle om å begrense reiser mellom kommunene for å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene. I fellesskap oppfordrer vi fortsatt innbyggerne våre til å reise minst mulig mellom kommune, slik at vi sammen kan bidra til å komme ut av dette smitteutbruddet, sier ordførerne i en pressemelding fredag 23. april.

79-åring i Midtre Gauldal døde etter å ha blitt koronasmittet Under smitteutbruddet med covid-19 i Midtre Gauldal, er en eldre mann død etter å ha fått koronaviruset.

Ordførene oppfordrer til dette:

• Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.

• At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.

• At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.

• I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.

• At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil). Dette er Midtre Gauldals lokale forskrift

Disse ordførerne har gått sammen om oppfordringen: Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen, Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen, Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal, Rennebu kommune, ordfører Ola Øie, Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes