Klar til å bygge ny Bunnpris-butikk og 33 leiligheter

Nyheter

- Vi ser veldig positivt på å være tilbake i Melhus igjen, og mange ser fram til at vi etablerer butikk her. Butikken er klar for bygging, og vi venter på at det skal bli solgt nok leiligheter, sier eiendomssjef Tor Arne Moe i I.K.Lykke Eiendom.