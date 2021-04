Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

Torsdag klokka 13 melder Midtre Gauldal om et nytt smittetilfelle, og den positive testen fikk kommunen beskjed om kvelden i forveien. Personen er en nærkontakt som har vært i karantene siden utbruddet startet tirsdag i forrige uke.

Totalt er 42 tilfeller knyttet til smitteutbruddet, og av de 42 er ett tilfelle i en annen kommune. Den andre personen skal ifølge Midtre Gauldal kommune, ha befunnet seg i nærheten av en smittet person uten å fylle definisjonen på nærkontakt. Definisjonen på nærkontakt er at en har vært innen to meters hold av en smittet person i minst 15 minutter. I Midtre Gauldal er California-varianten av koronaviruset påvist.

Ordfører Sivert Moen (Sp) opplyser at det er 99,9 prosents sjanse for at den lokale koronaforskriften blir forlenget. Den går ut natt til lørdag, og innebærer blant annet påbud av munnbind, nedstenging av blant annet kino, idrettshaller og treningssentre og begrensning i antall personer i butikker og under kirkelige arrangementer.

Fredag skal Midtre Gauldal formannskap møtes, og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord opplyser i ei pressemelding at det er sannsynlig at kommunedirektøren anbefaler at koronaforskriften forlenges.

Torsdag ettermiddag skal Midtre Gauldal kommune ha møte med Statsforvalteren og Melhus kommune om smittesituasjonen og videreføring av tiltak. I Melhus har det dukket opp et smittetilfelle som kommunen tror har tilknytning til smitteutbruddet i Melhus, og kommunen har varslet at det kan komme flere smttetilfeller. Hele Tambartun barnehage er satt på rødt nivå, og det samme gjelder tredje trinn ved Brekkåsen skole og en SFO-kohort.

