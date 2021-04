Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Melhus har fått et nytt tilfelle av koronaviruset, og har dermed 70 registrerte tilfeller.

- Jeg kan bekrefte at Melhus har fått et nytt smittetilfelle, og den smittede er en kvinne. Vi jobber nå med smittesporing, og kartlegger hvem som skal settes i karantene, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken forteller at det nye smittetilfelle ble meldt til kommunen sent onsdag kveld.

- Det ser ut til at det er forgreininger til utbruddet i Midtre Gauldal. Så nært som Melhus er Midtre Gauldal, er det ikke overraskende at det dukker opp tilfeller her også, sier Brækken.

Foreløpig har kommunen ikke kjennskap til om det er butikker eller andre steder den smittede har vært innom.

Melhus hjelper Midtre Gauldal med smittesporing og testing Det store smitteutbruddet i Midtre Gauldal fører til stort behov for hjelp med smittesporing.

Onsdag testet 55 seg for dette koronaviruset, og totalt er det utført 10.610 tester i Melhus. Over 4000 vaksinedoser er satt.

Midtre Gauldal fikk onsdag seks nye smittetilfeller, og har totalt 60 registrerte tilfeller. Siden forrige tirsdag er det påvist 40 tilfeller av koronaviruset.

Saken oppdateres!

