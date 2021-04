Ga vaksine til rådmannen og andre yngre personer også i Melhus

Nyheter

I Midtre Gauldal har det kommet fram at personer helt ned i 20-årene har fått vaksine fordi kommunen i farten ikke fant noen å få gitt ledige vaksinedoser til. I første omgang ville ikke enhetsleder Oddveig Børset si noe annet enn at kommunen slavisk fulgte Folkehelseinstituttets retningslinje om å gi vaksine til de eldste først. Deretter fortalte hun at ledige AstraZenica-vaksiner var blitt gitt til henne blant annet, og til andre som tilfeldigvis var tilgjengelig for vaksine i starten av mars.