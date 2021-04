Ga klarsignal til bygging i Melhus sentrum

Nyheter

Tirsdag kveld vakte saken om leiligheter og næringsareal i et kompleks Melhus Kjøpesenter AS skal bygge i Melhus sentrum, ingen debatt i kommunestyret. Melhus Kjøpesenter AS har slik Trønderbladet har omtalt, blitt pålagt å ha parkeringskjeller både for boligdelen og næringsdelen ettersom Statsforvalteren har satt krav om at parkering i Melhus sentrum helst skal skje under bakken.