Nytt smittetilfelle - pass på om du har vært på Coop Extra på Støren

Tirsdag fikk Midtre Gauldal kommune beskjed fra mikrobiologisk avdelnig ved St. Olavs Hospital om at det er et nytt smittetilfelle for covid-19. Kommunen har dermed 32 smittetilfeller i smitteutbruddet som startet tirsdag i forrige uke.

- Det dreier seg om en person som er nærkontakt av en annen smittet, og som har vært i karantene i snart en uke. Vi kjenner ikke til opplysninger som tilsier at vedkommende skal ha blitt smittet noe annet sted, noe som understreker nødvendigheten av å overholde varigheten av karantenen for alle nærkontakter. Dersom vi for eksempel hadde avsluttet karantenen etter første negative test, ville dette kunne blitt et tilfelle som hadde gitt opphav til nytt smitteoppbluss i lokalsamfunnet. Det er også helt i tråd med våre antakelser om at vi fortsatt vil kunne få sporadiske positive tester blant nærkontaktene sent i karanteneforløpet, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Kommunen opplyser at den smittede har vært på Coop Extra Støren fredag 16. april en gang i tidsrommet klokka 18-20.

- Vedkommende som nå er bekreftet smittet har også vært en tur på butikken. Dette skal helst unngås, men er ikke forbudt mens man er i karantene hvis man ikke har noen til å handle for seg. Alle som har vært samme sted i samme tidsrom bes om å være særlig oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Den smittede har selv overholdt alle forholdsregler med å være forsiktig, holde avstand og bruke munnbind under handleturen, melder kommunen.

Midtre Gauldal kommune har fått beskjed om at smittede i kommunen har California-mutasjonen, og kommunen har vist til at denne er påvist i Steinkjer så kommunen antok at smitteutbruddet i Midtre Gauldal kunne ha startet med en forbindelse til Steinkjer.

- I går kom nyheten om at mutasjonen i Steinkjer likevel ikke var en California-variant, men en noe mindre smittsom søreuropeisk variant. Vi forholder oss likevel til at vi tror på en forbindelse mellom oss og Steinkjer, da mutasjonen i vårt utbrudd ligner på mutasjonen sett i utbruddet der. Men, det kan altså være snakk om en mutasjon hvor arvestoffet ligner litt på California-mutasjonen, opplyser kommunen.

