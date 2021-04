Flomvannet stod høyt opp på veggen

Nyheter

Det ene huset på dette tettstedet har et merke på veggen som viser hvor høyt oppe på veggen flommen i 1940 stod. Gaula flommet over, og det fikk folk merke flere steder. Ei bru ble tatt av flommen, og nazistene skal ha trodd dette egentlig var sabotasje. Tettstedet har et område med eldre bebyggelse, og der er det restaurering med støtte fra ulike hold. Tidligere har det vært flere forretninger i den eldre delen av tettstedet, mens det i den nyere delen er en handelsforening som ble etablert i 1880-årene. Salg av lokalproduserte votter og rokker var en periode særpreg for stedet. I det fjerne kan en se en jernbanestasjon.