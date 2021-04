Smittesporing: Vær OBS om du har vært her

Nyheter

Smittesporerne i Midtre Gauldal jobber intensivt med å kartlegge bevegelsene til de 26 som er koronasmittet. Lørdag ettermiddag kom det en ny oppdatering.

Dersom du har vært på følgende plasser bes du være obs på symptomer på covid-19:

Tirsdag 13/4 kl. 13 – 14.30

Rema 1000

Tirsdag 13/4 kl. 13 – 14.30

Elkjøp

Fredag 16/4

Rema 1000

Dette kommer i tillegg til de stedene som kommunen gikk ut med fredag:

Mandag 12. april

Hus og hjem (på Coop Støren) kl 13:30-14:00

Kiwi kl 14-16

Synsam kl14-16

Sport 1 (på Coop) kl 18-19

Bjørgen Treningssenter kl 18-23

Tirsdag 13. april

Legekontoret kl 12:30-13:30

Helsestasjonen

Onsdag 14. april

Helsestasjonen

Kiwi kl 20-20:30

På sin hjemmeside ber kommunen folk om å å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på korona. På hjemeisden er det også en liste over symptomer for covid-19, forkjølelse, influensa og allergi.