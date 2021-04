Endret forskriften: Kan ha bare 30 i begravelser

Nyheter

Fredag ettermiddag vedtok Midtre Galdal formannskap endring i den lokale koronaforskriften for å unngå at det kan komme inntil 100 i begravelser. Nå er det innført en bestemmelse om at det kan være maksimalt 30 i begravelser og bisettelser.

- Uklarhet

- Vi er blitt gjort oppmerksom på en uklarhet, sa ordfører Sivert Moen (Sp) i starten av det ekstraordinære formannskapsmøtet.

Det var Monica Grøtte Estenstad som oppdaget at det ikke stod noen antallsbegrensning, og hun henvendte seg til Trønderbladet og juridisk rådgiver i Midtre Gauldal kommune for å ta opp at den lokale forskriften hadde med et punkt om at det var unntak for begravelser og bisettelser når det gjelder maksimalantallet 30. Unntaket innebar at 100 kunne komme i begravelser og bisettelser, og politikerne og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord understreket at hensikten med den lokale forskriften er å ta ned antall personer på arrangementer.

Grøtte Estenstad som er politiadvokat, fortalte at mormoren skal begraves i neste uke, og at 70 hadde meldt seg på begravelsen. Med antallet 30 måtte 40 få beskjed om at de ikke kunne komme i begravelsen i Soknedal kirke.

- Det er beklagelig at det ble forvirring, sa Trude Heggdal (Ap) og kommunedirektøren sa at mangel på antallsbegrensning ikke var et forsøk på kaos eller for å villede noen.

- Det ble en forskrift med en inkurie, sa ordfører Moen som fikk full støtte på at det var kurant å endre forskriften.

Et enstemmig formannskap vedtok endring i forskriften slik at det nå står at det kan være maksimalt 30 på begravelser og bisettelser.

Flytter begravelsen

For familien til Grøtte Estenstad ordnet det seg på annet vis.

- Vi har nå fått klarsignal for å holde selve seremonien i Horg kirke, så det ordnet seg uten at vi trenger å utelukke deltakere. Vi er glade for beklagelsen fra kommunedirektøren, og at det til slutt ble en god løsning for oss. Det er ikke bra å samle 70 stykker i Midtre Gauldal nå, forteller Grøtte Estenstad.

I Melhus gjelder nasjonale retningslinjer, og der kan det være inntil 100 i begravelser og bisettelser.